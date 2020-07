UNA VITA, anticipazioni puntate dal 26 luglio al 1° agosto 2020 (Di lunedì 20 luglio 2020) anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 26 luglio a sabato 1° agosto 2020:Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntate dal 27 al 31 luglio 2020Attenzione: le puntate in onda su Canale 5 domenica 26 e lunedì 27 luglio saranno la replica di quella già andata in onda su Rete 4 sabato 25. Da martedì 28 gli episodi saranno di nuovo inediti. Marlene propone a Genoveva di eliminare Alfredo. Marcelina incalza Servante perché risolva il problema della sua allergia. Ramon porta Carmen a fare compere e la donna ci resta male quando si accorge che uno degli abiti che lui ha scelto è identico ad un abito che aveva Trini. Una VITA: ... Leggi su tvsoap

borghi_claudio : Il masochismo è una preferenza che ovviamente rispetto, non capisco però perché dobbiamo essere costretti dagli uni… - NicolaPorro : Dietro le parole di #lauracastelli sui #ristoratori che devono cambiare business, c'è una filosofia, un modello di… - M5S_Europa : Sono passati 28 anni dall'esplosione che uccise #Borsellino e la sua scorta. Oggi ricordiamo un uomo che ha fatto d… - Stupormundi66 : RT @6000sardine: Sono passati 19 anni dagli scontri al #G8 in cui perse la vita #CarloGiuliani il papà di Carlo All’Adnkronos: «La morte d… - Mami43977485 : 'Irrompi a testa bassa nel ridere, fanciullo, devasta i la vita un'altra volta e vivi' Da 'Lelio' Una poesia, per m… -