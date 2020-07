Un sogno chiamato Giffoni: graphic novel per i 50 anni del festival (Di lunedì 20 luglio 2020) Una graphic novel per celebrare i cinquant’anni del Giffoni Film festival: Feltrinelli Comics, in collaborazione con Comicon, annuncia in libreria ad agosto ‘Un sogno chiamato Giffoni’, sceneggiata da Tito Faraci (curatore editoriale di Feltrinelli Comics, sceneggiatore, di Topolino, Tex, Diabolik, Dylan Dog) e disegnata dal talento di Walter “Wallie” Petrone (Croce sul cuore, Sporchi e subito). Edo è uno straordinario ragazzo come tanti, che ha due amici altrettanto normali e straordinari: Marta e Jaco. Con loro ha vissuto giornate bellissime, nella giuria del Giffoni Film festival, insieme ad altri ragazzi provenienti da tutto il mondo. In quell’atmosfera internazionale e ... Leggi su ildenaro

