UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 21 luglio 2020 (Di lunedì 20 luglio 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda martedì 21 luglio 2020:Leggi anche: Una Vita anticipazioni: MARCIA è “complice” di URSULA e GENOVEVAMarina (Nina Soldano) è sempre più schiacciata tra Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Fabrizio Rosato (Giorgio Borgetti). Vista la situazione, la donna fa una proposta a Ferri per sciogliere la tensione… ma l’idea si rivelerà un passo falso! Dispiaciuta per il brutto periodo che sta attraversando Viola (Ilenia Lazzarin), Angela (Claudia Ruffo) fa all’amica un bel regalo di compleanno, ma la Bruni non reagisce nel modo sperato… Dopo la furba autoesclusione di Guido (Germano Bellavia), sono Mariella (Antonella Prisco) e Silvia ... Leggi su tvsoap

Maddale98025902 : RT @LorellaPresotto: @gadlernertweet @Anpinazionale @feltrinellied Patetici. Cosa non si fa per un posto al sole... Sì riesumano i cadaveri. - Notiziedi_it : Un Posto al Sole, anticipazioni dal 20 al 24 luglio 2020 - MontiFrancy82 : @UPAS_Rai : Le anticipazioni delle puntate dal 20 al 24 luglio - Valedance11 : RT @UPAS_Rai: Rivivi le #storie della #22esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium online su @RaiPlay… - Valedance11 : RT @UPAS_Rai: Rivivi le #storie della #22esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium online su @RaiPlay… -