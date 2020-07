Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 20 luglio: per Alberto si mette male (Di lunedì 20 luglio 2020) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 20 luglio 2020. Cosa vedremo nel nuovo episodio in onda su Rai 3 alle 20.40? Alberto Palladini è molto preoccupato per le pressioni che riceve da Mariano Tregara, boss della camorra e padre di Clara. La ragazza aspetta un figlio dal Palladini. Patrizio rimarrà molto colpito dalla giovane… Filippo fa di tutto per dare un po’ di serenità a sua figliaArticolo completo: Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 20 luglio: per Alberto si mette male dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

