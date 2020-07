Un anno senza Pallone d'oro. France Football non lo assegnerà (Di lunedì 20 luglio 2020) France Football, la rivista che ha istituito il premio del Pallone d’oro, ha annunciato che quest’anno non verrà assegnato a nessuno. La scelta è dovuta alla mancanza di “condizioni eque sufficienti”, dovute alla pandemia di coronavirus, che ha causato lo stop di alcuni dei campionati di calcio principali. À circonstances exceptionnelles, dispositions exceptionnelles. Pour la première fois de son histoire, débutée en 1956, le #Ballondor France Football ne sera pas attribué en 2020, faute de conditions équitables suffisantes.Nos explications sur ce choix : https://t.co/LgRr8GCuKDpic.twitter.com/Z1x3L3QBGV— France Football ... Leggi su huffingtonpost

