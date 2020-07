‘Un amore e mille matrimoni’, un’ex amatissima gieffina e un volto noto di ‘Uomini e Donne’ nel cast del film Netflix con Sam Claflin! (Foto) (Di lunedì 20 luglio 2020) Con un po’ di ritardo rispetto alla Gran Bretagna è arrivato anche nel catalogo di Netflix Italia Un amore e mille Matrimoni: la pellicola, il cui titolo originale è Love, Wedding, Repeat, è un prodotto originale Netflix, nato dalla penna di Dean Craig, al suo esordio come regista. Si tratta di una commedia romantica e degli equivoci caratterizzata da un fortissimo humor inglese, incentrata sul matrimonio dell’inglese Hayley con Riccardo, un italiano incontrato durante un viaggio a Roma, e sui tentativi maldestri di suo fratello Jack, che ha il volto di Sam Claflin, per far procedere la cerimonia senza intoppi, nonostante la presenza di ex ingombranti e personaggi strampalati, e allo stesso conquistare la bellissima Olivia Munn. Il film ... Leggi su isaechia

enpaonlus : Chi ha un cuore così duro da buttare in un cassonetto la dolcezza? Purtroppo qualche essere umano... #buonavita, cu… - LegaSalvini : QUESTA SERA UN PENSIERO A TUTTI I GENITORI CHE EDUCANO I FIGLI CON AMORE! BUONANOTTE AMICI! #primagliitaliani ???? - matteosalvinimi : Addio alla signora Rosa, fu la protagonista di una delle foto più commoventi del triste periodo che abbiamo vissuto… - GabriellaBargh1 : #WAL LUCKY È TANTO TRISTE UNA VOLTA ERA IL COCCO DI CASA. ORA VIVE SUL BALCONE XKE' È NATA LA BIMBA QUESTO PATATI… - BesenghiRoberto : La vita è un libro, in una pagina tempesta, in una pagina deserto, in un'altra amore, odio ed emozioni... Mentre le… -