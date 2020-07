Ultime Notizie Roma del 20-07-2020 ore 07:10 (Di lunedì 20 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Lunedì 20 luglio Buongiorno dalla redazione da Francesco da lei in studio trattativa a oltranza Nella notte tra i leader europei a Bruxelles dopo lo stallo avuto anche nella terza giornata di lavori del Consiglio Europeo l’Italia una dignità e non ci faremo piegare a ferma il conta e ribadendo che non si può ridurre I Found ne pretende ridere ogni paese ha il potere di bloccarne i fondi e per la prima volta dall’inizio della pandemia si sono registrati solo tre decessi in un giorno per coronavirus in Italia nessuno in Lombardia a Carano anche i contatti gli altri 219 grammi invece la situazione molte altre parti del mondo negli Stati Uniti Quasi 63909 casain24ore quasi 80 mila i decessi totali in Brasile oggi da Gino atteso un punto della MSC e oggi è il Tax Day Mile ha mancato rinvio delle scadenze ... Leggi su romadailynews

