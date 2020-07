Ufficiale, France Football: il Pallone d’Oro 2020 non verrà assegnato (Di lunedì 20 luglio 2020) Attraverso una nota apparsa sul proprio sito Ufficiale, France Football comunica che non verrà assegnato il Pallone d’Oro 2020. La decisione è stata presa in seguito all’emergenza Coronavirus. Si tratta della prima volta nella sua storia, iniziata nel 1956. Messi e compagni dovranno aspettare un anno. I vincitori dell’ultima edizione del Pallone d’Oro non avranno successori alla fine dell’anno. Ecco le motivazioni: • Perché un anno così unico non può – e non dovrebbe – essere trattato come un anno normale. In caso di dubbio, è meglio astenersi che persistere. • Perché il trofeo Ballon d’Or trasmette valori come solidarietà e responsabilità ... Leggi su alfredopedulla

SkySport : Il Pallone d'Oro 2020 non verrà assegnato: ufficiale la decisione di France Football - frankneapolitan : Io lo darei al nuovo, ma non tanto #MessiJoya ?? Il Pallone d'Oro 2020 non verrà assegnato: ufficiale la decisione… - sportli26181512 : Il Pallone d'Oro 2020 non verrà assegnato: ufficiale la decisione di France Football: Come annunciato attraverso i… - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: UFFICIALE - Clamorosa decisione di France Football: il Pallone d'Oro 2020 non sarà assegnato - Adriancastrove : RT @SkySport: Il Pallone d'Oro 2020 non verrà assegnato: ufficiale la decisione di France Football -