Ue: Tajani, 'no tagli finanziamenti a fondo perduto ma Italia faccia sua parte' (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "E' importante che non venga tagliata troppo la parte non a fondo perduto, si tratta di investimenti che vengono fatti nei Paesi della Ue, detto questo l'Italia deve fare la sua parte perché se vuole accedere ai fondi deve fare delle riforme, questa è la responsabilità del governo". Lo ha affermato il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5, a proposito della trattativa in corso al Consiglio europeo. "Fino ad oggi -ha aggiunto l'esponente azzurro- non è che abbia dato dei messaggi molto positivi per le riforme, non c'è una visione strategica complessiva ma noi come opposizione abbiamo dato al governo dei suggerimenti, abbiamo presentato un ... Leggi su iltempo

E' iniziato il vertice ristretto a sette, che precede la seconda giornata di lavori del Consiglio europeo. Al tavolo siedono la Cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Emmanuel Macro ...

