Ue: Tajani, 'no tagli finanziamenti a fondo perduto ma Italia faccia sua parte' (2) (Di lunedì 20 luglio 2020) (Adnkronos) - "C'è questa voglia di avere garanzie dai Paesi del Sud che ci siano riforme e che i soldi che vengono investiti siano utilizzati nel modo migliore. E' una preoccupazione infondata o no? In qualche modo è fondata, poi ci aggiungono aggressività e campagna elettorale, ma che da noi a volte si utilizzino male i soldi è vero. C'è un'eccessiva statalizzazione, troppe riforme non positive, penso a quota cento, al reddito di cittadinanza, scelte che non vanno nei confronti della crescita ma dell'assistenzialismo. Sono cose che in Italia bisogna cambiare -ha concluso Tajani- per non dare appigli agli altri Paesi nel non sostenere la crescita del nostro Paese". Leggi su liberoquotidiano

Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "E' importante che non venga tagliata troppo la parte non a fondo perduto, si tratta di investimenti che vengono fatti nei Paesi della Ue, detto questo l'Italia deve fare l ...

Consiglio europeo. Fonti: nuova proposta Michel, tagli ai sussidi, da 500 a 450

E' iniziato il vertice ristretto a sette, che precede la seconda giornata di lavori del Consiglio europeo. Al tavolo siedono la Cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Emmanuel Macro ...

