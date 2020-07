Ue, Michel “Ultimi passi i più difficili ma l'accordo è possibile” (Di lunedì 20 luglio 2020) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel si appresta a presentare alla plenaria dei capi di Stato e di governo una nuova proposta per sbloccare lo stallo sul Recovery Fund. “Abbiamo lavorato molto duramente e questa proposta è il frutto del lavoro collettivo – ha detto Michel -. Sono consapevole del fatto che gli ultimi passi sono i più difficili ma sono anche convinto che un accordo sia possibile”.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano

Lo dice il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, in una dichiarazione davanti alle telecamere del Consiglio. "Invierò presto ai leader - continua Michel - la mia nuova proposta" sull'Mff ...I tre giorni di vertice non hanno ancora portato a un accordo su bilancio e Next Generatio Eu. I paesi cosiddetti “frugali” vogliono cambiare l'importo del fondo e il sistema di controllo per l'erogaz ...