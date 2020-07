Udinese, Musso: "Fa male perdere così, abbiamo fatto una grande prova" (Di lunedì 20 luglio 2020) Nel post-partita di Napoli-Udinese, il portiere bianconero Juan Musso ha parlato ai microfoni di Udinese Tv: "Fa male perché sarebbe stato un punto importante per noi, questa squadra però va avanti e il campionato ancora ... Leggi su tuttonapoli

sscnapoli : ? 23’ | Mario Rui prova a sorprendere Musso con un tiro all’angolino, il portiere dell’Udinese si salva in angolo… - nordestnews : LE PAGELLE DI STERA NAPOLI vs UDINESE 2 - 1 19/07/2020 MUSSO: 6 Bravissimo a disinnescare una conclusione pericol… - infoitsport : Udinese, Musso: 'Parata su Zielinski? Non l'ho vista partire, ho messo la mano d'istinto e sono riuscito a deviarla… - infoitsport : Udinese, Musso: 'Perdere così fa male, ma bravo Napoli! Parata su Zielinski? Istinto' - SIMONE4ESPOSITO : RT @sscnapoli: ? 23’ | Mario Rui prova a sorprendere Musso con un tiro all’angolino, il portiere dell’Udinese si salva in angolo ? #Napoli… -