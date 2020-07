Ubi, il mercato promuove il rilancio Si scalda il risiko con UniCredit (Di lunedì 20 luglio 2020) La svolta nell'operazione Intesa Sanpaolo-Ubi, dopo il rialzo dell'offerta e il sì arrivato da alcuni soci di peso della banca lombarda oggetto della proposta, sblocca il risiko dei bancari e fa accelerare in Borsa le possibili protagoniste di nuove aggregazioni: le azioni Banco Bpm, dopo una partenza brillante, hanno accelerato a +7,4% entrando anche temporaneamente in asta di volatilità, mentre Monte dei Paschi di Siena - che nei giorni scorsi ha scelto Mediobanca come advisor per valutare le prossime scelte strategiche - sale del 6,7%. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

