Tuttosport: l’agente di Jovic incontrerà il Napoli (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Napoli è alla ricerca di un attaccante e la trattativa per Victor Osimhen non è stata ancora conclusa. Per questo motivo, il club potrebbe virare su un altro profilo che potrebbe essere Luka Jovic. Scrive infatti Tuttosport, parlando del Milan: Per l’attacco vanno evidenziati i primi segnali negativi su Jovic, che è entrato nella lista dei desideri del Napoli, che incontrerà presto Ramadani. … Rimane più complicato Milik, sul quale c’è sempre la Juventus. L'articolo Tuttosport: l’agente di Jovic incontrerà il Napoli ilNapolista. Leggi su ilnapolista

napolista : Tuttosport: l'agente di Jovic incontrerà il Napoli Gli azzurri al centro di un introgi di mercato col Milan, che se… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Tuttosport – Jovic, il Napoli incontrerà presto l’agente Ramadani: Tutt… - napolista : #Osimhen-#Napoli, per l’ingaggio D’Avila ha spiegato a Giuntoli la regola del 10% del cartellino Come riporta Tutt… - zazoomblog : Tuttosport: l’ombra di un agente francese (e della Premier) complica l’affare Osimhen al Napoli - #Tuttosport: #l’… - napolista : Tuttosport: l’ombra di un agente francese (e della Premier) complica l’affare Osimhen al Napoli Il procuratore mist… -

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport l’agente Pogba, la Juve c'è: lo United deve venderlo in fretta Tuttosport