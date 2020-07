Tutti soddisfatti del negoziato Ue Ma il vero sconfitto è Victor Orban (Di martedì 21 luglio 2020) Vinti e vincitori. Per qualcuno conta solo questo, al di là delle cifre, dei contenuti, dei progetti e dell’Europa. Si può dire che fra i 27 paesi membri usciti dal negoziato sul Recovery Fund, ciascuno ha ottenuto ciò che chiedeva, tranne qualcuno. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

ManlioDS : Mentre tutti i partiti parlavano di #MES o di uscita dalla #UE solo il #M5S tracciava la strada e sosteneva… - titina49 : RT @ManlioDS: Mentre tutti i partiti parlavano di #MES o di uscita dalla #UE solo il #M5S tracciava la strada e sosteneva #GiuseppeConte in… - Affaritaliani : Tutti soddisfatti del negoziato Ue Ma il vero sconfitto è Victor Orban - paolo83237426 : RT @ManlioDS: Mentre tutti i partiti parlavano di #MES o di uscita dalla #UE solo il #M5S tracciava la strada e sosteneva #GiuseppeConte in… - AdrianoSalis : RT @ManlioDS: Mentre tutti i partiti parlavano di #MES o di uscita dalla #UE solo il #M5S tracciava la strada e sosteneva #GiuseppeConte in… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti soddisfatti

TG La7

Dai 27 del Consiglio Ue soddisfazione generale:dDa Rutte a Conte passando per la Merkel ma non tutti tornano a casa sventolando la bandiera Vinti e vincitori. Per qualcuno conta solo questo, al di là ...I paesi frugali, Olanda in testa, incassano il taglio degli aiuti a fondo perduto. Superato anche lo scoglio della governance si è acceso lo scontro tra Roma e l'Aja: i piani di rilancio dei singoli ...