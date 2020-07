Tutti i segreti del matrimonio della principessa Beatrice. La regina fa sparire Andrea - (Di lunedì 20 luglio 2020) Francesca Rossi La principessa Beatrice si è sposata lo scorso 17 luglio con una cerimonia low profile, ma ricca di aneddoti intriganti, a partire dalla scelta dell’abito e della tiara Finalmente anche la principessa Beatrice ha coronato il suo sogno d’amore con il conte e imprenditore italiano Edoardo Mapelli Mozzi. La storia di questo sospirato matrimonio è stata piena di impedimenti, dallo scandalo Epstein in cui è coinvolto il padre della sposa, il principe Andrea, fino alla pandemia che ha scombussolato le vite e i piani dell’intera umanità. La principessa Beatrice ed Edoardo, però, sono riusciti ad aggirare Tutti gli ostacoli, ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Tutti segreti Tutti i segreti del matrimonio della principessa Beatrice. La regina fa sparire Andrea ilGiornale.it Volontario Onu morto in Colombia, l'allarme dei Servizi segreti: posti da evitare

Il corpo di Mario Paciolla, il volontario dell'Onu trovato morto in Colombia, dovrebbe rientrare nei prossimi giorni in Italia. Sul cadavere del 33enne napoletano è stata già effettuata l'autopsia per ...

L’Iran giustizia il traduttore accusato di aver favorito l’uccisione di Soleimani

DALL’INVIATO A BEIRUT. L’Iran ha giustiziato un ex traduttore, condannato per spionaggio per conto degli Stati Uniti e Israele. Era accusato di aver aiutato i Servizi stranieri a localizzare il comand ...

