Turismo: bonus vacanze flop, un italiano su due a casa (Di lunedì 20 luglio 2020) Un‘estate diversa che – nonostante le correzioni in corso d’opera – non può non risentire della pandemia in corso nel nostro Paese che supper in una fase decisamente meno critica che nei mesi passati, non è ancora alle spalle. Mentre, tra l’altro, nel resto del mondo. particolare tutt’altro che trascurabile, continua a marciare a passo pericolosamente veloce. Risultato? Un italiano su due non andrà in vacanza. A scattare la non incoraggiante fotografia ci pensano come sempre i numeri. Quest’anno calano di oltre il 40% gli italiani che partiranno per le vacanze rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E dei 24 milioni di persone che hanno deciso di spostarsi, la grandissima percentuale , l’86% resterà in Italia e solo il 4,8% andrà all’estero, contro il 26% ... Leggi su quifinanza

agorarai : 'Bonus vacanze troppo farraginoso e penalizzante. La vice ministro Castelli ha detto una castroneria, distante la m… - FidanzaCarlo : Bonus vacanze troppo complicato e penalizzante per gli #albergatori. La vice ministro #Castelli ha detto una castro… - paoloigna1 : RT @agorarai: 'Bonus vacanze troppo farraginoso e penalizzante. La vice ministro Castelli ha detto una castroneria, distante la maggioranza… - soniacaruso031 : @INPS_it Ma si sa qualcosa per il bonus maggio agli stagionali del turismo ?? Siamo quasi ad agosto .. - FE3501 : RT @FidanzaCarlo: Bonus vacanze troppo complicato e penalizzante per gli #albergatori. La vice ministro #Castelli ha detto una castroneria,… -