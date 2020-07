Trump sempre più solo. I repubblicani rompono le righe su Covid e aiuti (Di lunedì 20 luglio 2020) Settimana dopo settimana, Donald Trump sta perdendo per strada pezzi importanti del partito repubblicano. Il dilagare della pandemia sta spingendo diversi governatori repubblicani a procedere per la propria strada, ignorando l’ostentato ottimismo del presidente e la sua riluttanza a incoraggiare l’adozione di misure anticontagio. Ma con 140mila morti e 3,7 milioni di contagi confermati, anche molti repubblicani iniziano a mal sopportare un presidente che ancora ieri, in un’intervista a Fox News Sunday, dava dell’allarmista ad Anthony Fauci e ribadiva la sua previsione, già lanciata a febbraio, secondo cui il virus “sparirà”.Per ora, ciò che sta scomparendo è la compattezza con cui, in epoca ante Covid, il fronte repubblicano si era allineato al grande ... Leggi su huffingtonpost

Difficile immaginarlo: “C’è lo zero per cento di probabilità che Donald Trump decida di cedere il potere in maniera elegante”, ha spiegato sempre all’Atlantic il deputato democratico Adam Smith. “Il ...

Covid e comunicazione politica. Chi ha twittato meglio durante il lockdown?

E però, cosa volete che sia di fronte a quella di Jair Bolsonaro che ha negato il Covid (sappiamo come è finita) o di Boris Johnson (la terapia intensiva gli ha fatto cambiare idea sull’immunità di ...

