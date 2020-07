Trump: “L’America ha uno dei tassi di mortalità più bassi, siamo l’invidia del mondo” (Di lunedì 20 luglio 2020) “Gli Stati Uniti d’America hanno uno dei tassi di mortalità più bassi al mondo, i dati diffusi dalla Johns Hopkins University sono fuorvianti. Nessun paese ha mai fatto ciò che abbiamo fatto in termini di test, siamo l’invidia del mondo. Mi prendo sempre la responsabilità di tutto perchè è il mio lavoro, devo mettere tutti in fila. Alcuni governatori hanno agito bene, alcuni hanno agito male“. Queste sono le clamorose dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump, rilasciate recentemente ai microfoni dell’emittente televisiva Fox News, in merito al ‘reale’ impatto, dell’emergenza Coronavirus in America. Le parole di Trump risultano estremamente fuori luogo e peraltro poco rispettose per tutte le persone ... Leggi su sportface

