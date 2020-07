Trump ha fatto 200 dichiarazioni false in un mese (Di lunedì 20 luglio 2020) Nel giro di un mese, il presidente Trump ha fatto 200 dichiarazioni false, in media circa 7 ogni giorno. La maggior parte di esse riguarda la pandemia. Infatti, 15 affermazioni false sono in relazione a casi e test. Il tycoon ha falsamente affermato 9 volte di aver interrotto i viaggi dalla Cina. Le dichiarazioni false … Leggi su periodicodaily

iacobellig : L’Olanda va punita ponendo in atto una concorrenza spietata sulle tasse per portare in Italia le società straniere… - Hi_itsme285 : @f_giu Il fatto che Trump abbia vinto le scorse elezioni mi porta a pensare che nulla in America è scontato. - SoniaLaVera : RT @simo6608: @g_occhionero @LaStampa @espressonline @repubblica @ilsecoloxix @GEDIspa @Corriere E quindi facciamo chiarezza anche sul fatt… - danybolognese : RT @simo6608: @g_occhionero @LaStampa @espressonline @repubblica @ilsecoloxix @GEDIspa @Corriere E quindi facciamo chiarezza anche sul fatt… - PatriziaRametta : RT @simo6608: @g_occhionero @LaStampa @espressonline @repubblica @ilsecoloxix @GEDIspa @Corriere E quindi facciamo chiarezza anche sul fatt… -