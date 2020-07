Truffati dalle banche: risparmiatori fregati e traditi. Ad oggi, ancora zero euro (Di lunedì 20 luglio 2020) Cosa ne è stato del “F.I.R”, il Fondo Indennizzo risparmiatori Truffati dalle banche? I cittadini traditi e Truffati devono ancora vedere il becco di un quattrino, nonostante – soprattutto su sponda grillina – si siano fatti e si continuino a fare grandi proclami. La questione è drammaticamente e odiosamente semplice: “causa della burocrazia”, che applica le regole scritte dal legislatore pentastellato. Dove sta e di chi è il problema? È stato fatto di tutto per complicare le cose. Tre decreti che hanno aggrovigliato ancora di più la matassa. A sospettare che sia stato tutto studiato e preconfezionato ad arte forse non si sbaglia. Oppure è il risultato dell’opera di ... Leggi su ilparagone

“Non siete soli, chiamateci sempre”. È la campagna di incontri informativi allestita dalla Questura di Asti e che prenderà il via la prossima settimana, rivolta a contrastare il fenomeno delle truffe ...

"I consigli che mi sento di dare alle persone anziane per evitare truffe – dice Arturo Zani Segretario generale di Spi Cgil – sono semplici ma essenziali: non aprire assolutamente agli sconosciuti e a ...

"Non siete soli, chiamateci sempre". È la campagna di incontri informativi allestita dalla Questura di Asti e che prenderà il via la prossima settimana, rivolta a contrastare il fenomeno delle truffe ...