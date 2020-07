Trues Lies: Recensione, Trama, Cast (Di lunedì 20 luglio 2020) Nel 1994 è uscito nei Cinema il film di commedia/avventura Trues Lies, diretto dal regista James Cameron, interpretato da Arnold Schwarzenegger. Il film è liberamento ispirato al film francese La Totale (1991). Secondo il Guinness dei primati, questo è il primo film con un budget di produzione di 100.000.000 dollari. Al Box Office Usa True Lies ha incassato nelle prime 11 settimane di programmazione 141 milioni di dollari e 25,9 milioni di dollari nel primo weekend. Che ha battuto il record del precedente film di James Cameron Terminator 2 – Il giorno del giudizio (1991). Il film, tuttavia, perderà questo primato l’anno successivo con l’uscita di Waterworld- Mondo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Trues Lies

Stasera torna in tv True Lies, celebre action romantico del 1994 scritto e diretto da James Cameron e con protagonisti degli indimenticabili Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis, che tra una spara ...True Lies in onda su 20 alle 21 di oggi 19 luglio. Nel cast Arnold Schwarzenegger, Tia Carrere, Jamie Lee Curtis ed Eliza Dushku. Regia di James Cameron True Lies andrà in onda in prima serata su Cana ...