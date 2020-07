Troppi turisti a Ponza, il sindaco preoccupato vieta lo sbarco se non per motivi di comprovata necessità (Di lunedì 20 luglio 2020) 'E' fatto divieto alle persone imbarcate o ospiti sulle unità da diporto alla fonda nelle acque circostanti il territorio del Comune di Ponza di sbarcare sulla costa isolana, salvo per comprovati ... Leggi su globalist

Ponza chiede più polizia e blocca i turisti in barca: "Vietato scendere a terra"

Troppe poche le forze dell’ordine sull’isola di Ponza per riuscire a controllare tutti i turisti che in questi giorni stanno affollando il luogo. Da questa impossibilità è nata l’ordinanza del sindaco ...

Eleoniora Sacconi: “Troppa violenza sul litorale di Montalto”

NewTuscia – VITERBO – Dobbiamo assolutamente fare qualcosa per il bene dei cittadini,dei turisti e dell’immagine di Montalto. È inconcepibile che ragazzi tra i 14 e i 18 anni possano compiere atti van ...

