Tremors film stasera in tv 20 luglio: cast, trama, curiosità, streaming (Di lunedì 20 luglio 2020) Tremors è il film stasera in tv lunedì 20 luglio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Tremors film stasera in tv: cast La regia è di Ron Underwood. Il cast è composto da Kevin Bacon, Fred Ward, Finn Carter, Michael Gross, Reba McEntire, Ariana Richards, Charlotte Stewart, Robby Jacoby, Tony Genaro. Tremors film stasera in tv: trama Ecco la trama del film oggi in tv. In una ... Leggi su cubemagazine

Ultime Notizie dalla rete : Tremors film Tremors 7: ecco prima immagine e data d’uscita del film Lega Nerd Tremors film stasera in tv 20 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

Ecco la trama del film oggi in tv. In una cittadina americana, Perfection Valley, situata tra aspre montagne rocciose e sterminate distese sabbiose, improvvisamente avvengono morti misteriose. Val ed ...

Ecco la trama del film oggi in tv. In una cittadina americana, Perfection Valley, situata tra aspre montagne rocciose e sterminate distese sabbiose, improvvisamente avvengono morti misteriose. Val ed ...