Trasporti, Metrò Napoli-Afragola: presentato lo studio alla Regione. Previsti treni driverless e tre stazioni (Di lunedì 20 luglio 2020) Dal centro di Napoli alla stazione di Afragola sulla linea dell’alta velocità, passando per l’area nord del capoluogo e per i comuni di Casavatore e Casoria, con una bretella aggiuntiva per collegare il comune di Arzano. E’ l’ambizioso progetto della linea metropolitana ribattezzata Lan (Linea Afragola Napoli e anche nota come Linea 10, il cui studio è stato presentato questa mattina nella Sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania. Il tracciato individuato ha una lunghezza di 13 km sul quale vengono individuate 13 stazioni (più le 2 della bretella per Arzano) e intercetta 4 punti di interscambio con reti esistenti o di prossima realizzazione (la stazione Cavour con ... Leggi su ildenaro

