Tragedia sul lavoro, a Roma due operai precipitano nel vuoto e muoiono (Di lunedì 20 luglio 2020) ROMA – Tragedia in piazza Lodovico Cerva, in zona Vigna Murata a Roma, dove due operai di 53 e 29 anni sono morti dopo una caduta dall’altezza di circa 30 metri. I due operai, al lavoro in un cantiere edile, stavano tagliando una trave di cemento quando, per cause da accertare, sono precipitati dall’ottavo piano della struttura. Sul posto la Polizia Scientifica e il commissariato Esposizione. Le salme sono state messe a disposizione dell’autorità giudiziaria.FURLAN: “AGGHIACCIANTE, DOVE SONO I CONTROLLI?” Leggi su dire

Roma, due operai morti in un cantiere edile: «Precipitati da 20 metri». Avevano 53 e 29 anni

