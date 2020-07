Tragedia in una piscina comunale, bimbo di 7 anni si tuffa ma poi si sente male, muore annegato (Di lunedì 20 luglio 2020) Un bimbo di 7 anni è morto annegato nella piscina comunale di Brescia. Il gravissimo incidente si è consumato nel pomeriggio di ieri. Il piccolo si era tuffato in acqua ma non era riuscito a risalire a larga. Inutile il tentativo dei bagnini di rianimarlo. Il piccolo era in piscina con tutta la famiglia. Il piccolo è stato trasportato al pronto soccorso degli Ospedali civili ma è morto durante il trasporto. Leggi su baritalianews

La tragedia di via Giulia: «Vedermi lì con lei lo ha fatto infuriare: mi ha tirato un pugno, poi si è buttato»

TRIESTE «Mi ha tirato un pugno in faccia, poi ha guardato per un attimo lei, la sua ex ragazza. E le ha detto “ti ho beccata”. Quindi si è buttato dal balcone, senza che nessuno di noi potesse far nul ...

