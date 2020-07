Traffico Roma del 20-07-2020 ore 20:00 (Di lunedì 20 luglio 2020) Luceverde Roma Bentrovati all’ascolto a Roma Nord alla Farnesina chiusura temporanea per incidente di via nemea 3 via Apollo pizio via degli Orti della Farnesina sul percorso Urbano della Roma L’Aquila coda per incidente da via Filippo Fiorentini a Tor Cervara Verso il raccordo incidente anche a Centocelle Ci sono rallentamenti su via dei Platani altezza via dei Frassini cose per il Traffico c’è sulla Colombo da Mezzocammino fino a via di Malafede verso Ostia sempre a Roma Sud a casa di un incendio in via dell’ippodromo di Tor di Valle tra l’ippodromo e la pista ciclabile sono ancora chiuse la via del Mare la via Ostiense Tra via dei Cocchieri e via di Decima verso Ostia manca all’altezza del raccordo verso il centro città alla Circo Massimo proseguono ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : A Roma continua il programma #StradeNuove. Oggi siamo nella periferia sud est, in via Appia Pignatelli. Si tratta d… - astralmobilita : ?????? #Roma #MunicipioX per #incendio chiuse via #WolfFerrari e #viaAntonioLotti. in corso le attività dei… - romadailynews : Traffico Roma del 20-07-2020 ore 20:00: Luceverde Roma Bentrovati all’ascolto a Roma Nord… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 20-07-2020 ore 20:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2020 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 20-07-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Roma, brucia il campo nomadi: sassaiola contro i pompieri

Una nuvola nera sopra Roma Ovest visibile anche dal Raccordo. Un tratto della Roma-Fiumicino interrotto, poi anche la sospensione della linea ferroviaria Orte-Fiumicino tra Muratella e Magliana, stop ...

Caos autostrade, Trasportounito: "Basta segreti, fuori i nomi dei responsabili"

ROMA - “Non sarà il numero dei camion consentito dalla Prefettura, non sarà neppure il numero dei rappresentanti di tutto il mondo economico e portuale genovese e ligure a determinare il successo e a ...

Una nuvola nera sopra Roma Ovest visibile anche dal Raccordo. Un tratto della Roma-Fiumicino interrotto, poi anche la sospensione della linea ferroviaria Orte-Fiumicino tra Muratella e Magliana, stop ...ROMA - “Non sarà il numero dei camion consentito dalla Prefettura, non sarà neppure il numero dei rappresentanti di tutto il mondo economico e portuale genovese e ligure a determinare il successo e a ...