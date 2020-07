Toyota presenta il nuovo design grafico del brand (Di lunedì 20 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Toyota presenta a livello europeo il suo nuovo logo attraverso una rivisitazione stilistica di quello attuale. La nuova visual identity (ovvero l’immagine che il brand tramette attraverso gli elementi visivi ed i linguaggi utilizzati nelle comunicazioni) segna una nuova era per Toyota, nel suo percorso di trasformazione da automotive company a mobility company. Sviluppato per adattarsi ad una clientela sempre più diversificata rispetto a una gamma di prodotti e servizi di mobilità in continua espansione, il nuovo visual sarà utilizzato in tutti i punti di contatto fisici e digitali con i clienti.Questo nuovo design grafico è ispirato alla semplificazione ed è stato ... Leggi su ildenaro

ROMA (ITALPRESS) – Toyota presenta a livello europeo il suo nuovo logo attraverso una rivisitazione stilistica di quello attuale. La nuova visual identity (ovvero l’immagine che il brand tramette attr ...

Rimarra' invariato anche l'attuale standard utilizzato per i punti vendita, che sara' rivisto nell'ambito della strategia di sviluppo Rete di Toyota. La nuova visual identity e' accompagnata anche da ...

ROMA (ITALPRESS) – Toyota presenta a livello europeo il suo nuovo logo attraverso una rivisitazione stilistica di quello attuale. La nuova visual identity (ovvero l’immagine che il brand tramette attr ...Rimarra' invariato anche l'attuale standard utilizzato per i punti vendita, che sara' rivisto nell'ambito della strategia di sviluppo Rete di Toyota. La nuova visual identity e' accompagnata anche da ...