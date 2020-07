Torvaianica, devastante incendio: ore per domare le fiamme (FOTO) (Di lunedì 20 luglio 2020) Sono ancora al lavoro, dopo 5 ore, i vigili del fuoco che – dalle 14:00 – stanno cercando di domare le fiamme a Torvaianica, dove un devastante incendio è scoppiato all’altezza di via Gubbio, all’angolo con via Foligno, proprio all’ingresso del centro abitato. A fuoco centinaia di cataste di legna, alcuni manufatti edili in legno e cemento e molta vegetazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Pomezia e Nemi, con autobotte e defender, con l’ausilio delle squadre di protezione civile di Ariccia, Airone, Gamma 13, Echo e Noal. Presente il DOS, Direttore delle Operazioni di Spegnimento. Sull’origine dell’incendio si sta ancora cercando di capire se si è trattato di una disattenzione, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

