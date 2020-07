Torna il festival “Città di lettori”. Tre appuntamenti per regalarsi un’estate di cultura (Di lunedì 20 luglio 2020) Un anno difficile, una sfida particolare. Ma per fortuna qualche conferma c’è: Torna anche per il 2020 il festival “La città dei lettori”, alla sua terza edizione. Ideato e curato da Assciazione culturale Wimbledon e diretto da Gabriele Ametrano, ha l’obiettivo di portare la grande letteratura a Firenze, luogo simbolico per eccellenza, ma anche a Calenzano e Arezzo. Un programma che si dipana lungo tre mesi (luglio, agosto e settembre), che ha al centro il desiderio di rendere protagonisti i libri e i lettori, di discutere di cultura in ambienti accoglienti, senza premure, in mezzo alla bellezza. E la Toscana si presta bene. Quest’anno “La città dei lettori” procede a passi felpati. Comincia il 24 e il 25 luglio, alla Casa Museo Ivan Bruschi di Arezzo, da ... Leggi su linkiesta

trapani24h : A Castelbuono torna il DiVino Festival. Una XIV edizione particolare per celebrare in totale sicurezza, l’Arte dell… - trapani24h : A Castelbuono torna il DiVino Festival. Una XIV edizione particolare per celebrare in totale sicurezza, l’Arte dell… - trapani24h : A Castelbuono torna il DiVino Festival. Una XIV edizione particolare per celebrare in totale sicurezza, l’Arte dell… - trapani24h : A Castelbuono torna il DiVino Festival. Una XIV edizione particolare per celebrare in totale sicurezza, l’Arte dell… - trapani24h : A Castelbuono torna il DiVino Festival. Una XIV edizione particolare per celebrare in totale sicurezza, l’Arte dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Torna festival Festival della Fiaba: a settembre torna a Modena la manifestazione pensata per un pubblico adulto SulPanaro L’ombra del coronavirus sull’autunno della provincia di Cuneo. Fiere, sagre ed eventi: chi sfida il rischio di una nuova ondata di contagi?

Le vacanze a chilometri zero imposte dal Covid rischiano l’impoverimento da assenza di manifestazioni e sagre, o anche solo le più prosaiche feste della birra e padiglioni enogastronomici. Tutto vieta ...

Torna Materia Independent Design Festival, la più importante manifestazione del Sud sul Design

Dopo il successo delle prime 4 edizioni, Materia Independent Design Festival, la più importante manifestazione del Sud Italia dedicata al design, ritorna in una veste relazionata all’attuale momento s ...

Le vacanze a chilometri zero imposte dal Covid rischiano l’impoverimento da assenza di manifestazioni e sagre, o anche solo le più prosaiche feste della birra e padiglioni enogastronomici. Tutto vieta ...Dopo il successo delle prime 4 edizioni, Materia Independent Design Festival, la più importante manifestazione del Sud Italia dedicata al design, ritorna in una veste relazionata all’attuale momento s ...