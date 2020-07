Torino-Verona: probabili formazioni e dove vederla in tv (Di lunedì 20 luglio 2020) Voglia d’estate. Richiamo perfetto per descrivere la sfida tra Torino e Verona in programma mercoledì 22 luglio alle 21 e 45 e valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. I granata di Longo, ormai con un rassicurante +8 sulla zona retrocessione, hanno scacciato le paure di qualche settimana fa e possono giocare liberi di testa. Gli uomini di Juric invece, perso col pareggio di sabato con l’Atalanta il treno europeo, aspettano il rinnovo del proprio allenatore per programmare poi la prossima stagione. Le scelte di Longo Longo recupera Zaza e lo lancia al fianco di Belotti. Nel consueto 3-5-2, Verdi in fase di costruzione avrà il compito di giocare tra le linee alzandosi alle spalle delle due punte. De Silvestri e Ansaldi presidieranno le due corsie mentre a Rincon e Meitè viene affidata la pulizia della ... Leggi su sport.periodicodaily

Voglia d’estate. Richiamo perfetto per descrivere la sfida tra Torino e Verona in programma mercoledì 22 luglio alle 21 e 45 e valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. I granata di Longo, o ...

Oltre al nazionale ungherese il Milan sembra voler puntare anche sul made in Italy con Pessina dell’Atalanta, in prestito al Verona, in testa alle preferenze ... De Silvestri e il Torino si dicono ...

