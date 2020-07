Torino, Longo si gioca tutto contro il Verona: situazione non facile (Di lunedì 20 luglio 2020) Torino, brucia ancora la sconfitta contro la Fiorentina, i tifosi insorgono contro Cairo mentre il campionato volge lentamente al termine Torino, brucia ancora la sconfitta contro la Fiorentina, i tifosi insorgono contro Cairo mentre il campionato volge lentamente al termine. IL LECCE È DISTANTE- Sicuramente gli 8 punti di distanza con il terz’ultimo posto accompagnano ed accompagneranno Longo fino alla fine della stagione, poi la decisione da parte di Cairo, contestato dai tifosi come riportato da tuttosport, edizione di questa mattina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Dalla_SerieA : Fiorentina-Torino 2-0: granata, numeri da vergogna - - infoitsport : La probabile formazione del Torino: Longo si affida a Belotti e Zaza in attacco, sulla fascia c’è un ex viola - infoitsport : Torino: Longo 'Brutto approccio alla gara, non possiamo permettercelo' - infoitsport : Fiorentina-Torino, Moreno Longo: “Crediamo nella salvezza” - infoitsport : Torino | Longo | «Crediamo nella salvezza Oggi eravamo provati» -