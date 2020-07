Torino, distorsione al ginocchio per Izzo: in dubbio per il Verona (Di lunedì 20 luglio 2020) distorsione al ginocchio per Armando Izzo. Lo comunica il Torino, che sottolinea come però si tratti di un problema di lieve entità in seguito alla risonanza magnetica e al consulto ortopedico al quale si è sottoposto il centrale granata. L’infortunio è emerso nel finale del match contro il Genoa di giovedì scorso e al difensore sono stati prescritti due giorni di riposo prima della ripresa dell’attività sportiva. E’ dunque in forte dubbio per il match contro il Verona. Leggi su sportface

Armando Izzo ha subito una lieve distorsione al ginocchio che purtroppo lo terrà fuori ... Izzo potrebbe tornare a disposizione di Longo per la 37.a giornata, quando è in programma Torino-Roma.

Gli esami hanno confermato una distorsione di lieve entità al ginocchio destro, escludendo lesioni importanti. Saranno dunque sufficienti due giorni di riposo prima di riprendere l’attività. LEGGI ...

