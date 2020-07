Torino, comunali 2021, Carretta (Pd): “Cerchiamo sempre ciò che unisce” (Di lunedì 20 luglio 2020) Dal suo profilo Facebook il segretario metropolitano del Partito Democratico, Mimmo Carretta, commenta il primo incontro di coalizione del centrosinistra, in vista delle comunali del 2021 a Torino. Con un motto utilizzato da Papa Giovanni XXIII appunto: “Cerchiamo sempre quello che unisce”, questo dovrà essere il mantra dei mesi che separano alla competizione elettorale della primavera 2021″. “Sono tante le cose che hanno unito, nel primo incontro della coalizione di centro sinistra – spiega Carretta- e quelle saranno il punto di partenza di un percorso, l’inizio di un cammino da fare insieme quando sarà facile, così come quando non lo sarà. È solo pensando alle cose che uniscono che si trovano ... Leggi su nuovasocieta

