Torino, Carcere Vallette, agente schiaffeggiato da un detenuto (Di lunedì 20 luglio 2020) Un agente di polizia penitenziaria in servizio nel Carcere di Torino è stato aggredito e schiaffeggiato da un detenuto che aveva invitato a recarsi in cella. Soccorso da alcuni colleghi, l’agente è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso. A darne notizia una nota dell’Osapp, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, che fa inoltre sapere che questa mattina, sempre nell’istituto torinese e’ stato trovato un micro cellulare un detenuto sottoposto al regime ‘Alta Sicurezza’ nascondeva nel suo armadietto. “Mai come in questo periodo viviamo un momento di completo stato di abbandono e la Polizia Penitenziaria si trova sempre più sola e in condizioni disumane a risolvere le ... Leggi su nuovasocieta

L’Agente è stato accompagnato per le cure del caso all’Ospedale Maria Vittoria di Torino. Questa mattina ... La misura è colma e la situazione delle carceri è davvero preoccupante noi come OSAPP lo ...

