Tommaso Paradiso rinvia il ‘Sulle Nuvole Tour’ e il nuovo album (Di lunedì 20 luglio 2020) Tommaso Paradiso rinvia il ‘Sulle Nuvole Tour’ e il nuovo album. A causa del protrarsi dello stato di profonda incertezza circa l’evolversi della situazione degli spettacoli live e dell’impossibilita’ di prevedere il regolare svolgimento di prove e allestimento legati all’emergenza Covid-19, la tournee nei palazzetti del cantautore romano e’ stata posticipata alla primavera del 2021. I biglietti gia’ acquistati rimangono validi per le nuove date (ulteriori informazioni su vivoconcerti.com). Anche il nuovo disco dell’ex frontman dei Thegiornalisti dovra’ attendere il debutto. L’uscita del progetto discografico e’ riprogrammata nel 2021 e sara’ anticipata dalla pubblicazione di un brano inedito ... Leggi su romadailynews

I concerti di Tommaso Paradiso sono rimandati al 2021. L’artista romano aveva già annunciato di dover rinviare il tour in programma per il prossimo autunno, senza che fossero ancora annunciate le date ...Così come il ‘Sulle Nuvole Tour’, anche l’uscita del nuovo disco di Tommaso Paradiso è programmata nei primi mesi del prossimo anno e sarà anticipata dalla pubblicazione di un brano inedito in arrivo ...