Tommaso Paradiso | nuovo singolo e nuove date live

Tommaso Paradiso ha annunciato le nuove date live del suo "Sulle Nuvole Tour". A fine estate uscirà il suo nuovo singolo dopo il successo di "Ma lo vuoi capire?" e "Non avere paura" Non è il primo artista costretto a rimandare il tour e non sarà neanche l'ultimo. Stiamo parlando di Tommaso Paradiso che, a causa dell'emergenza sanitaria, ha dovuto rimandare il tour. "Sulle Nuvole Tour" partirà, infatti, in primavera dal Forum di Assago il 15 aprile 2021. Non dovremo aspettare molto tempo però per ascoltare nuova musica: infatti, alla fine dell'estate, uscirà il suo nuovo singolo che anticipa il ...

