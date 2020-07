Togliete il diritto di voto alla Sala Stampa di Sanremo grazie! (Di lunedì 20 luglio 2020) Si ricomincia a parlare del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, il che è quantomeno rassicurante. Per almeno un paio di motivi. Primo, parlando del Festival, innanzitutto con l’indicazione da parte della RAI delle date nelle quali si svolgerà, dal 2 al 6 marzo 2021, si comincia a delineare per il settore musicale, al momento totalmente allo stallo, un barlume di normalità, sempre che il Festival e la parola normalità siano associabili. Secondo, perché l’ultimo evento, musicale ma forse anche non musicale, accaduto prima del Covid19 è stato proprio il Festival di Sanremo. Pensateci, fino a che non ci siamo ritrovati chiusi in casa sembrava che il problema fondamentale per tutti fosse sapere che fine aveva fatto Bugo, da che se ne era andato dal palco dell’Ariston dopo lo scazzo con ... Leggi su optimagazine

Sono assolutamente d’accordo con lui, non so se per i medesimi motivi. Si vada quindi oltre, non si tolga il diritto di voto a chi non scrive abitualmente di musica, anche perché a voler essere ...

A Palermo il flash mob dei fotoreporter: "Difendiamo il diritto d'autore"

Inoltre, la perdita dei diritti su un’opera comporta l’impoverimento dell’archivio del fotografo, che costituisce una fonte importante durante la carriera di ogni autore. “Togliere per ...

