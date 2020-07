Tiro a volo, Gran Premio Fitav: oro per Bacosi e Simeone nello Skeet (Di lunedì 20 luglio 2020) Riparte il Grande Skeet a livello nazionale dopo lo stop per l’emergenza coronavirus e nel Gran Premio Fitav a trionfare sono Diana Bacosi al femminile e Domenico Simeone in campo maschile sulle pedane del Tav Falco di Sant’Angelo in Fomris, provincia di Caserta. Simeone ha trionfato in quelle che sono le pedane di casa, presentandosi in finale con 123/125 e vincendo l’oro col 56/60 contro Angelo Moscariello, argento. Bronzo a Elia Sdruccioli. L’oro olimpico a Rio 2016 Diana Bacosi ha chiuso con 117/125 le eliminatorie e nella finale (51/60) ha battuto Simona Scochetti (49/60) che si prende l’argento, mentre il bronzo va a Martina Maruzzo. Leggi su sportface

