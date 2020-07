TikTok sotto inchiesta anche in Australia (Di lunedì 20 luglio 2020) Il timore è che il social cinese condivida informazioni con Pechino: «Lo stiamo monitorando molto da vicino». Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : TikTok sotto Anche l'Europa si accorge del pericolo TikTok Panorama TikTok, cos’è e come funziona, è gratis, è pericoloso, TikTok italiani

Al momento della registrazione viene richiesta l’età: infatti non è permesso l’utilizzo di TikTok ai minori di 13 anni o al di sotto dell’età minima prevista secondo le normative del paese di ...

Tik Tok e fake news: al via la campagna del social

L’Ue aveva chiesto alla cinese Tik Tok di combattere le notizie false e la disinformazione. La piattaforma di condivisione è finita sotto accusa anche negli Stati Uniti, per problemi legati alla ...

Al momento della registrazione viene richiesta l'età: infatti non è permesso l'utilizzo di TikTok ai minori di 13 anni o al di sotto dell'età minima prevista secondo le normative del paese di ...L'Ue aveva chiesto alla cinese Tik Tok di combattere le notizie false e la disinformazione. La piattaforma di condivisione è finita sotto accusa anche negli Stati Uniti, per problemi legati alla ...