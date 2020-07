Tiberio Timperi ci ha provato con Vanessa Incontrada: “La invitai a cena e…” (Di lunedì 20 luglio 2020) Tra gli attori più apprezzati e conosciuti del mondo dello spettacolo nostrano, Tiberio Timperi ha rivelato qualche tempo fa un aneddoto su Vanessa Incontrada. Le parole di Tiberio Timperi Vanessa Incontrada e Lino Guanciale sono stati ospiti qualche tempo fa a La vita in diretta per presentare la seconda stagione di Non dirlo al mio … L'articolo Tiberio Timperi ci ha provato con Vanessa Incontrada: “La invitai a cena e…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

pantoprazolo : Vista la situa ho pensato di scrivere questo tweet, perché qualora chiudessero la baracca non mi andava di accomiat… - WillDormer_ : RT @musettodavanti: Cristante squalificato ieri: - 3 gol fatti - 0 gol subiti - valore di ogni giocatore della Roma cresciuto di 10 milioni… - mimmi______ : RT @musettodavanti: Cristante squalificato ieri: - 3 gol fatti - 0 gol subiti - valore di ogni giocatore della Roma cresciuto di 10 milioni… - DFDYR98 : RT @musettodavanti: Cristante squalificato ieri: - 3 gol fatti - 0 gol subiti - valore di ogni giocatore della Roma cresciuto di 10 milioni… - dimilson81 : RT @musettodavanti: Cristante squalificato ieri: - 3 gol fatti - 0 gol subiti - valore di ogni giocatore della Roma cresciuto di 10 milioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Tiberio Timperi Tiberio Timperi retroscena su Vanessa Incontrada: “La invitai a cena e…” MeteoWeek Tiberio Timperi retroscena su Vanessa Incontrada: “La invitai a cena e…”

Ad intervistarli Tiberio Timperi che ha colto l’occasione per raccontare un aneddoto su Vanessa Incontrada. A tal proposito, infatti, il conduttore ha dichiarato: “Posso fare una confessione?

Chi è Nicoletta Chiadroni, la moglie di Francesco Giorgino

Francesco Giorgino è uno dei simboli del giornalismo televisivo italiano. Volto storico del Tg1, è sposato dal 2009 con Nicoletta Chiadroni. La coppia si è unita in matrimonio alla presenza di solo 12 ...

Ad intervistarli Tiberio Timperi che ha colto l’occasione per raccontare un aneddoto su Vanessa Incontrada. A tal proposito, infatti, il conduttore ha dichiarato: “Posso fare una confessione?Francesco Giorgino è uno dei simboli del giornalismo televisivo italiano. Volto storico del Tg1, è sposato dal 2009 con Nicoletta Chiadroni. La coppia si è unita in matrimonio alla presenza di solo 12 ...