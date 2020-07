The Walking Dead: la serie oltre il fumetto, come continuerà la storia? (Di lunedì 20 luglio 2020) Gli amanti dei non morti e delle ambientazioni post apocalittiche hanno trovato in The Walking Dead una delle massime espressioni artistiche in tal senso. Non solo con la celebre serie televisiva a marchio AMC, ma anche e soprattutto grazie ai fumetti a cui la stessa si ispira. E che hanno colpito il mondo dell'entertainment in modo trasversale, andando a "mordere" per esempio anche l'universo videoludico con produzioni poligonali più o meno riuscite. E se è vero che i comics firmati da Robert Kirkman sono arrivati al capolinea dopo oltre un decennio, allo stesso modo l'autore ha voluto parlare del futuro dello show e della sua narrazione, che potrebbe andare avanti anche ora che il fumetto ha abbracciato la sua conclusione definitiva. Mentre nei prossimi giorni sarà annunciata ... Leggi su optimagazine

