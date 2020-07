The Lighthouse in anteprima al 25 luglio al Lake Como Film Nights Festival 2020 (Di lunedì 20 luglio 2020) The Lighthouse, con Robert Pattinson e Willem Dafoe, sarà presentato in anteprima al 25 luglio al Lake Como Film Nights Festival 2020 e sarà disponibile in home video a partire dal 21 ottobre. Presentato per la prima volta a Cannes nella sezione Quinzaine des Réalisateurs e successivamente candidato ad un Premio Oscar nella categoria Miglior Fotografia, The Lighthouse è tra i Film più attesi dell'anno. Verrà presentato per la prima volta in una proiezione aperta al pubblico in Italia il 25 luglio al Lake Como Film Nights Festival 2020. Diretto ... Leggi su movieplayer

The Lighthouse, con Robert Pattinson e Willem Dafoe, sarà presentato in anteprima al 25 luglio al Lake Como Film Nights Festival 2020 e sarà disponibile in home video a partire dal 21 ottobre.

