«The Gray Man», Ryan Gosling star del film Netflix più costoso di sempre (Di lunedì 20 luglio 2020) Si intitola The Gray Man e sarà il film più costoso di Netflix, con Ryan Gosling e Chris Evans protagonisti del progetto che coinvolge anche i fratelli Russo. Dopo aver infranto qualsiasi record con Avengers: Endgame, Anthony e Joe Russo saranno registi e produttori (con la loro AGBO) insieme a Netflix del film, di cui Joe ha scritto la sceneggiatura, insieme al collaudato team di collaboratori (di Avengers: Infinity War e Endgame) Christopher Markus e Stephen McFeely. The Gray Man è tratto dal romanzo omonimo del 2009 di Mark Greaney, su cui aveva pensato di fare un adattamento cinematografico anche James Gray, con protagonista Brad Pitt. Alla fine, The ... Leggi su gqitalia

