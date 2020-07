Thailandia e Filippine, proteste anti-autoritarie (Di lunedì 20 luglio 2020) Manifestazioni di piazza a Bangkok e nelle Filippine e, in Indonesia, contro cinesi della Rpc assunti da un’azienda a Sulawesi. L’Asia di Sudest, l’area del mondo meno colpita dal Covid-19, vede dimostrazioni continue in alcuni dei principali Paesi dove alla morsa del virus e agli effetti del lockdown sull’economia si aggiunge una rinvigorita protesta contro i regimi autoritari di Thailandia e Filippine. Ieri a Bangkok un gruppo di attivisti ha dimostrato davanti al quartier generale dell’esercito per protestare contro un … Continua L'articolo Thailandia e Filippine, proteste anti-autoritarie proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Thailandia Filippine Esplora bellezza e patrimonio culturale di Filippine, Vietnam e Thailandia da casa Global Voices Online in Italiano Karin Wenger: "Mi piace seguire le persone, per vedere come evolve la loro vita"

"Da quattro anni assisto all'erosione delle strutture democratiche, in particolare nelle Filippine con Rodrigo Duterte ... critica e obiettiva degli eventi può rivelarsi complicato". In Thailandia, ad ...

Pelle secca? Ecco come nutrire la pelle con l’olio di cocco

L'olio di cocco è un grande alleato di bellezza. Si tratta di un ingrediente naturale in grado di rendere la pelle morbida e idratata a lungo. L’olio di cocco è molto diffuso nei paesi tropicali come ...

"Da quattro anni assisto all'erosione delle strutture democratiche, in particolare nelle Filippine con Rodrigo Duterte ... critica e obiettiva degli eventi può rivelarsi complicato". In Thailandia, ad ...L'olio di cocco è un grande alleato di bellezza. Si tratta di un ingrediente naturale in grado di rendere la pelle morbida e idratata a lungo. L’olio di cocco è molto diffuso nei paesi tropicali come ...