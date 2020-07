Tg Politico Parlamentare, edizione del 20 luglio 2020 (Di lunedì 20 luglio 2020) AIUTI UE, A BRUXELLES L’ACCORDO È PIÙ VICINO Leggi su dire

RovereLorenzo : RT @micheleboldrin: Il diritto di veto esiste da sempre nella UE. Infatti, ne definisce una delle colonne istituzionali: trattasi di unione… - antonluca_cuoco : RT @micheleboldrin: Il diritto di veto esiste da sempre nella UE. Infatti, ne definisce una delle colonne istituzionali: trattasi di unione… - marco_bares : RT @micheleboldrin: Il diritto di veto esiste da sempre nella UE. Infatti, ne definisce una delle colonne istituzionali: trattasi di unione… - PulcinoRossoner : RT @micheleboldrin: Il diritto di veto esiste da sempre nella UE. Infatti, ne definisce una delle colonne istituzionali: trattasi di unione… - InsultoQ : @matteosalvinimi Perché non dona il suo stipendio da parlamentare agli imprenditori...? Visto che l'unica legge ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Politico Parlamentare

Dire

Spesso con incarichi politici di primo piano. Ebbene, quell’immagine è ormai una cartolina sbiadita: oggi i collaboratori parlamentari, ancora etichettati come portaborse, sono per lo più i “precari ...ma nel frattempo la politica deve risolvere i problemi. Bene fa il Tirreno a chiamare in causa direttamente i parlamentari. Abbiamo raccolto la segnalazione e inviato tutto al ministro Costa e al ...