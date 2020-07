Terremoto di 2.2 a Napoli: scossa avvertita dalla popolazione (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una scossa di Terremoto è stata registrata dai sismografi dell’Osservatorio della Sala Operativa INGV OV di Napoli. Ad avvertirla tutta la zona vesuviana. La scossa è stata registrata alle ore 7,57 con magnitudo 2.2 della scala Ritcher con epicentro Massa di Somma a una profondità di zero chilometri. Numerose le segnalazioni da parte della popolazione. L'articolo Terremoto di 2.2 a Napoli: scossa avvertita dalla popolazione proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

zazoomblog : Napoli trema il Vesuvio: due scosse di terremoto in mattinata. Sequenza sismica in corso - #Napoli #trema #Vesuvio… - occhio_notizie : Avvertita? - SecondoVangelo : @HManuhiri @napolista @Roblib63 Mettere una mezzala che non ha nè il passo nè i tempi per fare il regista arretrato… - PiermarioF : @DavideFinelli78 @AntoDPrete @gloriapoch72 @sscnapoli @BfcOfficialPage Quale pubblico?A riguardo il vittimismo,è un… - lucadif79 : @_RoteFuchs Ogni mese una tragedia Ieri sera verso 21 forti scosse terremoto zona pozzuoli e non ti nascondo che mi… -