Teo Mammuccari, l’annuncio su IG: “Mi sono sposato”. Un dettaglio lo smaschera [FOTO] (Di lunedì 20 luglio 2020) Teo Mammuccari su Instagram annuncia di essersi sposato Anche se i rumors lo davano in partenza, Teo Mammuccari è stato confermato nella nuova edizione di Tu si que vales. Al suo fianco sempre Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti è Sabrina Ferilli. Le registrazioni sono partite qualche giorno fa è il programma prenderà il via verso la fine di settembre. Nel frattempo l’ex conduttore de Le Iene Show ha fatto parlare di sé per qualcosa di inaspettato. Ebbene sì, il professionista ha fatto un annuncio a sorpresa sul suo profilo Instagram: “Mi sono sposato” . Nonostante la FOTO I follower hanno notato un dettaglio che lo smaschererebbe. Il giurato del programma del sabato sera di Canale 5 ha confidato a tutti coloro che ... Leggi su kontrokultura

