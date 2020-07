Tennis, Serie A1: Park Tennis Club Genova e TC Italia in semifinale, Vicenza salvo (Di lunedì 20 luglio 2020) La terza giornata dei campionati a squadre della Serie A1 di Tennis ha offerto testa a testa significativi per i percorsi dei vari circoli verso le semifinali. Nel maschile, il Park Tennis Club Genova ha travolto i capitolini del TC Parioli mediante il risultato di 6-0, con Lorenzo Musetti, Alessandro Giannessi, Simone Bolelli e Gianluca Mager in toto superiori agli avversari affrontati: punteggio pieno e semifinali assicurate, perlomeno per quanto concerne il girone 2. Il TC Italia Forte dei Marmi ha agito in egual maniera nel girone 4, proiettandosi verso la penultima fase del torneo (dal 26 luglio) mediante la terza vittoria su altrettanti incontri, propiziata da un superlativo Stefano Travaglia e concretizzatasi attraverso il ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Serie Tennis Serie A1: il Tc Sinalunga ottiene un bel pari contro Crema ma non evita i play out SienaFree.it Il Tc Prato qualifica entrambe le formazioni per la fase successiva

In A1 femminile è risultato ininfluente il ko subito a Lucca In A2 maschile successo netto (6-0) sul Benevento PRATO. Entrambe qualificate per la fase successiva (semifinale scudetto femminile e playo ...

Tc Italia, a Bari basta un punto per conquistare la semifinale

Versiliesi padroni del loro destino, oggi in casa dell’Angiulli non devono sbagliare Ancora out Sonego, possibile il debutto dello spagnolo Cervantes FORTE DEI MARMI Sei partite da disputare, (almeno) ...

